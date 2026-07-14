Ефимов: Свыше 190 домов расселили по программе реновации в ЮВАО

Более 190 старых зданий расселили по программе реновации ветхого жилья в ЮВАО. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«На юго-востоке столицы с начала реализации программы реновации расселено 194 дома. Расселенные дома демонтируют с помощью технологии “умный снос”, а на освободившихся площадках появляются новые жилые комплексы с сопутствующей инфраструктурой. Квартиры в них имеют улучшенную планировку за счет просторных коридоров и кухонь, а сами дома возводят по индивидуальным проектам с учетом современных технологий строительства, отвечающих стандартам безопасности и качества. Всего в округе по программе реновации планируется расселить 818 объектов старого жилого фонда. Таким образом, в новые квартиры должны переехать более 164 тысяч человек», – добавил Ефимов.

Старые здания сносят с минимальным воздействием шума и пыли, без вреда для экологии, а строительный мусор увозят на переработку.

По словам представителей Департамента градостроительной политики, больше всего зданий снесли в районе Люблино (57 домов), 34 дома было демонтировано в Кузьминках, 30 — в Нижегородском районе. Всего ключи от новых квартир получили жители девяти районов ЮВАО. Новые жилые комплексы, как правило, строят поблизости от старых зданий, поэтому новоселы могут пользоваться привычной инфраструктурой.

В новых квартирах уже выполнен готовый ремонт.

Как отметила министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева, в 194 домах проживали свыше 36900 москвичей. В современные ЖК в Люблине переехали свыше 11500 жителей столицы, в Кузьминках — более 7200 горожан, в Нижегородском районе — 4700 человек. В оформлении документов новоселам помогают представители Департамента городского имущества. Также бесплатно заверить договор у нотариуса могут семьи, собственниками жилья в которых являются дети, а также частично или полностью недееспособные лица.

В свою очередь в Департаменте информационных технологий Москвы добавили, что в суперсервисе «Переезд по программе реновации» доступна инструкция по переезду.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что в новый дом на улице Чапаева (Щербинка) переедут 147 жителей трех старых зданий.

Высокие темпы строительства жилых домов в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

