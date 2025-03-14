Ефимов: Свыше 1,5 млн квадратных метров недвижимости построили в Москве в 2025 году
Свыше 1,5 млн «квадратов» недвижимости ввели в эксплуатацию в Москве в 2025 году. Это жилье, объекты индивидуального жилищного строительства и городской инфраструктуры, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«За январь – февраль этого года в городе за счет бюджетных и внебюджетных средств построено свыше 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости. При этом показатель за аналогичный период прошлого года составил 1,2 миллиона квадратных метров. С начала 2025 года в столице ввели в эксплуатацию жилые дома, объекты социальной, коммерческой и административной инфраструктуры. На здания спортивной, образовательной и медицинской направленности приходится около 40 тысяч квадратных метров», — отметил вице-мэр.
Так, эллинг для хранения воздушных судов, полетный ангар и авиационный тренажерный центр общей площадью свыше 14,1 тысячи квадратных метров были введены в эксплуатацию в районе Косино-Ухтомский (ВАО). Также в районе было построено административное здание площадью 2300 квадратных метров и иные объекты. Все они расположены в границах особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».
Высокотехнологичные отрасли в Москве продолжают развиваться по поручению столичного мэра Сергея Собянина. Так, крупнейший в России летно-испытательный центр площадью 17,6 тысячи «квадратов» был открыт в составе Федерального центра беспилотных авиационных систем на площадке «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва».
Объекты строят и за счет города, и за счет инвесторов. Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский, в 2025 году в Москве построили семь спортивных, медицинских и образовательных объектов. Из них одно строение возвели за счет городского бюджета, шесть за счет инвесторов (в частности, новый частный физкультурно-оздоровительный комплекс на юге Москвы).
Мосгосстройнадзор оформил в текущем году 45 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства без учета жилья суммарной площадью 1,4 млн «квадратов». Были выданы 22 разрешения на ввод жилых домов, жилая площадь которых — около 752 тысяч квадратных метров.
Ранее Собянин утвердил перечень ключевых объектов строительства на 2025–2026 годы.
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