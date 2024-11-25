Ефимов: Свыше 14 тысяч семей переехали по программе реновации в 2024 году
Более 14 тысяч семей переехали по программе реновации в новые дома в текущем году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С начала реализации программы реновации в новые квартиры переехали более 63 тысяч семей, из них 14,1 тысячи – с начала этого года. Больше всего семей переселились на востоке столицы – 3,7 тысячи. В Юго-Восточном административном округе переехали 2,4 тысячи семей, еще 1,9 тысячи – в Западном», — отметил вице-мэр.
Всего под заселение в 2024 году передали 46 новых домов. Они отличаются просторными квартирами, а качество ремонта соответствует столичным стандартам реновации.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, услугой «Помощь в переезде» в 2024 году воспользовались около 10 тысяч семей. Лидирует по этому показателю ВАО, на втором месте — ЮВАО, на третьем — ЗАО.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин включил в перечень земельных участков для строительства ЖК по программе реновации 22 новые площадки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru