Ефимов: Свыше 130 км тоннелей московского метро проложили за пять лет

Около 4,9 км перегонных тоннелей метро построили в столице в 2024 году, из них 3,9 км соорудили с помощью тоннелепроходческих комплексов (ТПМК), еще один километр проложили горным способом. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Всего с 2019 года для столичного метро проложили свыше 130 км тоннелей. Большинство перегонов строят щитами стандартного для Московского метрополитена диаметра – шесть метров. Ранее такой щит завершил проходку правого тоннеля между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха». Часть тоннелей сооружается большими десятиметровыми щитами», - сказал Ефимов.

Он отметил, что в октябре 2024 года такой комплекс начал проходку от станции «Бульвар Генерала Карбышева» до «Серебряного Бора». Проходческие механизированные щиты большого диаметра начали использовать в Москве с 2016 года. Перегонный тоннель в этом случае сооружается в двухпутном исполнении – поезда обоих направлений ходят в одном тоннеле вместо привычных двух, а платформы станций располагаются по бокам.

Работы с помощью ТПМК на сегодняшний день идут на Рублево-Архангельской линии. На всех участках Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до «Новомосковской» проходка закончена. По словам руководителя столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, в прошлом году была выполнена проходка соединительной ветки в электродепо «Столбово», правого и левого перегонных тоннелей на участке от станции «Народное Ополчение» до «Бульвара Генерала Карбышева».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что проходка правого перегонного тоннеля на участке от «Звенигородской» до станции «Шелепиха» Рублево-Архангельской линии метро закончилась на большой глубине – 41 метр в подземной демонтажной камере в районе примыкания к тоннелям Большой кольцевой линии. Возведение левого тоннеля станции планируют начать весной.

