Ефимов: Свыше 1,2 тысячи жителей Южного Тушина приступили к осмотру квартир по реновации
В проезде Досфлота началась поэтапная проверка квартир в новом жилом комплексе, предназначенном для участников программы реновации, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
К осмотру нового жилья приступили свыше 1,2 тысячи жителей восьми ветхих домов, расположенных на улицах Лодочной, Свободы и Фабрициуса.
«Для них на первом этаже жилого комплекса открыт Центр информирования по переселению. Туда можно обратиться по всем вопросам, касающимся переезда, а также оформить услуги суперсервиса “Переезд по программе реновации”. Всего по программе реновации в районе Южное Тушино предстоит расселить 111 старых домов, квартиры получат более 18 тысяч горожан», – отметил Ефимов.
Министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в свою очередь, отметил, что новостройка возведена с применением префаб-технологий, что позволило повысить качество строительных элементов и сократить сроки возведения многоквартирного дома. В новом ЖК будет 544 квартиры общей площадью более 31 тысячи квадратных метров. Кроме того, восемь квартир адаптированы для маломобильных жителей. Придомовая территория благоустроена и озеленена.
На территории комплекса создана безбарьерная среда, удобная для маломобильных граждан. После закрытия Центра информирования на первом этаже откроются магазины и предприятия сферы услуг.
По словам министра правительства Москвы, главы Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, поэтапное переселение позволяет обеспечить комфортные условия для будущих новоселов и уделить достаточно времени каждой семье — от осмотра квартир до подписания договоров.
Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что более 215 тысяч москвичей переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах.
Ранее градоначальник поручил вдвое увеличить темпы реализации программы реновации. Вся актуальная информация о программе доступна на портале mos.ru. Программа реновации подтверждает статус Москвы как одного из лидеров по объемам жилищного строительства в России.
