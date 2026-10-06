Ефимов: Свыше 110 домов расселили по программе реновации на юго-западе Москвы
На юго‑западе Москвы в рамках программы реновации расселили уже свыше 110 домов старого фонда, рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Программа стартовала на юго‑западе в 2018 году. Всего в неё в этом округе включили 512 зданий — и более 110 из них уже полностью расселены.
«Всего в них проживали более 20,2 тысячи горожан. Под заселение в рамках программы передали 55 жилых комплексов. Для комфортного переезда участники программы реновации могут заказать бесплатную услугу “Помощь в переезде” на портале mos.ru либо в центрах информирования на первых этажах новостроек», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
В Департаменте информационных технологий Москвы рассказали, что упростить подготовку к переезду помогает суперсервис «Переезд по программе реновации» на mos.ru. Там размещена общая инструкция: она объясняет, как устроен весь процесс и какие документы понадобятся. Если указать свои параметры переезда, система предложит сценарий с учётом конкретной жизненной ситуации.
Дома, из которых переселили людей, находятся в 10 районах юго‑запада столицы. Так, в Зюзине и Академическом районе расселили по 18 домов, в Конькове и Южном Бутове — по 16, а в Черемушках — 12. Новые квартиры сдают с готовой отделкой улучшенного уровня, а территорию вокруг домов приводят в порядок: обустраивают зоны отдыха, детские и спортивные площадки, уточнили в Градостроительном комплексе Москвы.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затронет примерно миллион москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение вдвое ускорить реализацию программы.
Он также рассказал о реализации программы реновации в Рязанском районе.
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