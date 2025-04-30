Ефимов: Свыше 11 тысяч человек будут строить метро в майские праздники

Более 11 тысяч человек будет задействовано на строительстве метро в Москве с 11 по 11 мая 2025 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На 91 стройплощадке метро столицы в праздничные дни будут работать около 11,5 тысячи человек. В частности, это обеспечит сохранение высоких темпов производства работ на участках Рублево-Архангельской линии. Здесь будут вести проходку четыре тоннелепроходческих комплекса. Щиты “Виктория” и “Натали” прокладывают перегонные тоннели на участке от станции “Рублево-Архангельское” до станции “Липовая Роща”, “Лилия” – между станциями “Бульвар Генерала Карбышева” и “Серебряный Бор”, а ТПМК “София” – левый тоннель между станциями “Звенигородская” и “Шелепиха”», — отметил вице-мэр.

Также строится станция метро «Достоевская». Работы выполняются с высокой точностью и особой аккуратностью в условиях плотной городской застройки, с использованием средств малой механизации. Возведение станции осложняется большим объемом грунтовых вод.

В свою очередь глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков добавил, что рабочие в несколько смен строят участок Троицкой линии со станциями «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ», здесь задействованы более 2000 специалистов. Кроме того, ведется подготовка к продлению Арбатско-Покровской линии до станции «Гольяново» и к строительству Бирюлевской линии.

Продолжат метростроевцы и возведение электродепо «Столбово» и «Южное». Здесь в майские праздники будут трудиться свыше 4000 человек.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о начале финальной проходки щита на первом пусковом участке Рублево-Архангельской линии на северо-западе Москвы. Градоначальник поручил нарастить темпы возведения Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий.

