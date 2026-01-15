Ефимов: Свыше 105 га предоставили для реализации МаИП в Новой Москве в 2025 году

Свыше 105 га земли было выделено городом для реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) в Новой Москве в 2025 году. Здесь построят производственные комплексы, а также объекты культуры и образования. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город стремится создать современную инфраструктуру, которая будет соответствовать потребностям жителей столицы. МаИП – это значимые инвестиционные проекты по освоению свободных городских территорий, направленные на увеличение количества рабочих мест, развитие инфраструктуры и рост инвестиций в экономику столицы. Одними из наиболее активно развивающихся территорий сегодня являются Троицкий и Новомосковский административные округа. В 2025 году город выделил инвесторам 18 земельных участков площадью более 105 га, предназначенных для реализации масштабных инвестиционных проектов. Общая площадь планируемых объектов недвижимости превысит 550 тысяч квадратных метров», — отметил вице-мэр.

Реализация МаИП позволяет сделать столичные районы более удобными для жизни и сбалансированными. Назначение новых объектов определяется, исходя из потребностей местных жителей.

В свою очередь министр столичного правительства, глава столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что в 2025 году в ТиНАО выделили шесть земельных участков площадью 42,2 га для возведения многофункциональных комплексов и восемь участков площадью 72,5 га для возведения производственных, образовательных и культурных объектов.

Так, в Краснопахороском районе построят заводы по производству пищевой и строительной продукции на земельных участках площадью свыше 27,5 га, а в Филимонковском районе на участке 0,72 га появится детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену.

Строительство социальных объектов в столице отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

