Ефимов: Свыше 1000 участков под многоквартирными домами поставили на учет в Москве

За счет городского бюджета свыше тысячи участков, на которых были построены многоквартирные дома, были поставлены на кадастровые учет более чем за пять с половиной лет. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С августа 2019 года город ведет постановку земельных участков, на которых находятся многоквартирные дома, на кадастровый учет за счет бюджета. Инициируют работы собственники жилых и нежилых помещений в зданиях. Так, за более чем пять с половиной лет на государственный кадастровый учет поставлены 1037 таких участков. В результате владельцы помещений могут оформить общедолевую собственность на эту землю и использовать придомовую территорию по своему усмотрению, например, обустроить парковку, спортивную площадку или место для выгула домашних питомцев», — добавил вице-мэр.

Оформление в общедолевую собственность земельных участков под многоквартирными домами позволяет владельцам воспользоваться широким спектром возможность. При этом они должны предоставить беспрепятственный доступ и проезд через придомовую территорию скорой медицинской помощи, МЧС и сотрудникам полиции.

Как отметила министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева, для формирования обращения о проведении кадастровых работ следует удостовериться на странице департамента на портале mos.ru, что для данного участка утвержден проект межевания. На учет в январе-марте 2025 года были поставлены участки под 48 многоквартирными домами суммарной площадью 32 га. После утверждения проекта межевания собственник любого помещения дома может обратиться с заявлением о выполнении кадастровых работ за счет города в Департамент городского имущества. Затем департамент обратится в столичное управление Росреестра с заявлением, предъявив межевой план.

В свою очередь глава столичного управления Росреестра Игорь Майданов заявил, что постановка участка на учет производится за пять рабочих дней с даты приема заявления. Информацию об участке укажут в Едином государственном реестре недвижимости. Особое внимание управление уделяет скорейшей постановке на учет участков земли под многоквартирными зданиями, поскольку это дает жильцам дополнительные гарантии и возможности.

После этого информация об участке публикуется на публичной кадастровой карте на портале Росреестра, а у владельцев помещений появляется право совместной долевой собственности на землю.

