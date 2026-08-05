Ефимов: 1000 москвичей осмотрят квартиры по реновации на Мироновской улице

В новый жилой комплекс, возведенный на Мироновской улице (район Соколиная Гора) по программе реновации жилья, переедут москвичи из семи старых домов. Об этом заявил руководитель Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Дом 30, корпуса 1 и 2, на Мироновской улице – пятый жилой комплекс, переданный для переселения участников программы реновации в районе Соколиная Гора. Комфортные квартиры в нем город предложил более чем тысяче москвичей из семи старых зданий, расположенных на улицах Борисовской, Зверинецкой, Фортунатовской, Мироновской, а также в Окружном проезде. Всего здесь планируется переселить в равнозначное жилье около 12,3 тысячи горожан из 68 старых домов. Жители каждого четвертого дома, включенного в программу реновации в районе, уже переехали в новостройки или находятся в процессе переселения», — добавил Ефимов.

На первом этаже второго корпуса открылся Центр информирования для новоселов. Впоследствии здесь появятся предприятия сферы услуг, магазины и другие городские организации.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Москвы Екатерины Соловьевой, поэтапный осмотр квартир москвичи начали с 28 июля. Записаться на осмотр жилья, а также загрузить копии правоустанавливающих и личных документов можно через суперсервис «Переезд по программе реновации».

Жильцы могут воспользоваться услугой «Помощь в переезде», уточнили представители Департамента градостроительной политики. Они также отметили, что рядом находятся салоны красоты, магазины, спортивные, образовательные и медицинские учреждения, а также станция Измайлово МЦК и Измайловский парк.

Кроме того, переезжающие в новые дома москвичи могут воспользоваться инструкцией, размещенной в суперсервисе «Переезд по программе реновации», добавили в столичном Департаменте информационных технологий.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы реновации. По его словам, программа стала драйвером развития строительной отрасли и экономики страны.

