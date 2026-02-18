Ефимов: Свыше 100 площадок для новостроек по реновации подготовили в 2025 году

Свыше 100 площадок освободили во всех округах Москвы для реализации программы реновации ветхого жилья в 2025 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Один из основных принципов программы реновации – волновое переселение граждан, его удается соблюдать благодаря строительству новых жилых комплексов на месте снесенных домов. После того как здание полностью расселено, его демонтируют по технологии «умный снос». На освобожденных территориях возводят жилые комплексы для реализации программы реновации с сопутствующей инфраструктурой. Это позволяет городу улучшить качество среды, а жителям – избежать переезда в другой район. За 2025 год мы освободили более 100 таких площадок. В частности, в Юго-Восточном административном округе – 29, в Восточном – 19. Еще 13 территорий для строительства сформировалось на северо-востоке столицы», – отметил вице-мэр.

В новых квартирах выполнена улучшенная отделка. Вся инфраструктура находится в шаговой доступности от новостроек, что позволяет сделать жизнь москвичей максимально комфортной.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, площадки находятся в 49 столичных районах. Так, в Измайлове расположены девять площадок, в Люблине — восемь, а в районе Лефортово — пять площадок. Жилые комплексы строятся в соответствии с безбарьерной средой, добавил он.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

