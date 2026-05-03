Ефимов: Суперсервис «Переезд по программе реновации» набирает популярность

В первом квартале 2026 года число записей на подписание договоров через суперсервис «Переезд по программе реновации» выросло более чем в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

За первые три месяца 2026‑го сервисом воспользовались более двух тысяч москвичей. Особенно заметен рост на финальном этапе: количество записей на подписание договоров достигло 323 обращений.

«Самой востребованной услугой у пользователей суперсервиса остается запись на осмотр квартир – с начала года ею воспользовались почти 1,3 тысячи раз. Это говорит о том, что жители быстрее проходят все основные этапы переезда – от осмотра жилья до оформления документов. Цифровые инструменты помогают горожанам получать новое жилье по программе реновации в комфортном для себя режиме», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

В Департаменте градостроительной политики уточнили, что сегодня через сервис москвичи записываются на осмотр, фиксируют замечания и быстро переходят к оформлению документов.

Суперсервис, запущенный на портале mos.ru в конце 2020 года, объединяет все необходимые услуги в одном месте: от знакомства с квартирой до подачи заявок на перевозку вещей. Он предлагает общую инструкцию по процессу, а также персонализированные сценарии переселения — с учётом конкретной жизненной ситуации пользователя.

Программа реновации, утверждённая в августе 2017 года, затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы её реализации в два раза.

