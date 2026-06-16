Ефимов: Суперколледж в Коммунарке обучит 5 тысяч строителей в год

В Коммунарке появится крупнейший в столице колледж, который будет готовить специалистов по востребованным направлениям, в том числе в сфере строительства. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Коммунарка – один из будущих центров развития столицы. Мы протянули в район Сокольническую линию и построили Троицкую линию метро, возвели новые дороги и социальную инфраструктуру. Работа продолжается по всем направлениям, в том числе по созданию объектов будущего: кампуса Московского государственного технологического университета “СТАНКИН”, межмузейного Депозитарно-выставочного комплекса, а также суперколледжа для более 16 тысяч студентов», - рассказал Ефимов.



По его словам, «строительство» станет самым крупным направлением колледжа. На нем смогут обучаться свыше 4,8 тысячи человек, в распоряжении которых будет около 15 тысяч квадратных метров помещений.



Здесь будут готовить специалистов по информационному моделированию, мастеров по ремонту и обслуживанию инженерных систем, профессионалов в области эксплуатации зданий и сооружений, а также мастеров общестроительных, отделочных, декоративных и столярно‑плотничных работ, электромонтажников, специалистов по монтажу и эксплуатации сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, сварщиков.



Студентам предстоит обучаться в мастерских и лабораториях, оснащенных оборудованием, аналогичным тому, что используется на реальных строительных площадках. Практические занятия также будут проходить на отдельном полигоне, отметил руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров.



В целом площадь колледжа превысит 113 тысяч квадратных метров, отметила пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы. Он будет готовить специалистов по семи направлениям: «строительство», «промышленность», «информационные технологии», «транспорт», «образование», «креативные индустрии и гостеприимство», «финансы и торговля».



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии района Коммунарка.

