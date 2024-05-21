Ефимов: Строящийся тоннель на южном участке МКАД готов почти на 80%

Строители тоннеля под 32-м километром МКАД заканчивают проведение монолитных работ. Объект станет частью Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Шестиполосный тоннель по основному ходу МСД строят под МКАД – на 32-м километре Кольцевой автодороги. Его протяженность превысит 102 метра. Для возведения с учетом рамповых участков потребовалось почти девять тысяч кубических метров железобетонных конструкций. Площадь вентилируемого фасада из металлокерамических панелей превысила тысячу квадратных метров. В настоящий момент тоннель под МКАД на южном направлении МСД готов почти на 80%. Общая строительная готовность участка МСД от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе превышает 50%», — уточнил вице-мэр.

Ефимов добавил, что при строительстве тоннеля монтаж основных конструкций проходил под защитным экраном, что позволило не перекрывать проезжую часть МКАД. Для защитного экрана были использованы 72 трубы, при его устройстве с обеих сторон магистрали были возведены технологические насыпи, установлены 384 буросекущие сваи, а также разработаны приемный и стартовый котлованы.

Кроме того, ведется монтаж системы внутреннего электроснабжения объекта. Для этого нужно порядка двух километров электрокабеля. Чтобы его изолировать, применяют оболочку из не распространяющего горение материала. Системы видеонаблюдения и искусственного освещения сделают движение транспорта безопасным.

Кроме того, по словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, безопасной эксплуатации объекта поспособствуют системы пожаротушения и вентиляции. В системе освещения будут применены светодиодные светильники. Это поможет повысить энергосбережение тоннеля.

Десятый участок южного направления МСД от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе соединит кольцевую дорогу с Варшавским шоссе и автомагистралью М-2 «Крым». На этом участке будут построены свыше 12 км дорог, а также четыре эстакады, мост через реку Битцу и два тоннеля. Работы осуществляет холдинг АО «Мосинжпроект».

