Ефимов: Строительство улично-дорожной сети в СВАО завершено на 55%

Дороги и искусственные сооружения возводятся по проекту соединения улицы Академика Королева и Валаамской улицы (СВАО), проект готов на 55%. Об этом заявил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«По проекту на северо-востоке столицы построят путепровод через пути Октябрьской железной дороги, две эстакады-съезда, а также два надземных пешеходных перехода – в общей сложности около семи километров дорог. Благодаря реализации проекта появится прямая транспортная связь от улицы Академика Королева до Московского скоростного диаметра и Северо-Западной хорды. Будет исключена необходимость объезда через прилегающую улично-дорожную сеть. Сейчас строительная готовность всего проекта оценивается в 55%», – отметил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Ожидается, что в 2026 году будет запущено движение по путепроводу через Октябрьскую железную дорогу и по прилегающей улично-дорожной сети, в частности, на участках основного хода улицы Валаамской, в том числе на соединении с Огородным проездом и улицей Фонвизина. Кроме того, планируется завершить строительство двух надземных пешеходных переходов, отметили в пресс-службе столичного Градостроительного комплекса.

По словам руководителя столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василия Десяткова, работы выполняются в стесненных условиях, так как проект пересекается с тремя объектами: реконструируемым Дмитровским путепроводом, транспортным узлом «Петровско-Разумовский» и высокоскоростной железнодорожной магистралью Москва — Санкт-Петербург. По его словам, будет улучшено транспортное обслуживание районов Бутырский, Марфино и Тимирязевский.

За возведением объектов следят специалисты «Контроля Москвы». Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание реализации крупного проекта на северо-востоке столицы. Инспекторы провели 20 выездных проверок выполненных работ и стройматериалов. Мероприятия позволяют выявлять и вовремя ликвидировать скрытые дефекты.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о реконструкции Ботанической улицы.

