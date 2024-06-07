Ефимов: Строительство транспортных проектов принесет около 15 триллионов рублей

Реализация проектов крупного транспортного строительства в Москве принесёт в перспективе в бюджет около 15 триллионов рублей, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов в рамках ПМЭФ.

Сейчас в стадии реализации или завершения строительства находятся такие проекты, как Московский скоростной диаметр, Московский центральный диаметр, новые линии и станции столичной подземки, а также Большая кольцевая линия. При этом, вложенные в их строительство три триллиона рублей из бюджета Москвы полностью окупились.

«Частные инвесторы в том числе с помощью проектного финансирования инвестировали в развитие городской среды, реализацию проектов вокруг наших инфраструктурных объектов 14 триллионов рублей. В результате бюджетные доходы на данный момент уже составили порядка четырех триллионов рублей», – уточнил Ефимов.

По его словам, к 2035 году бюджетная система получит свыше 15 триллионов рублей, больше половины из которых будет направлено в федеральные бюджет и фонды, а остальное – в казну Москвы.

Ефимов также добавил, что строительство таких крупных объектов станет основой экономического роста.

