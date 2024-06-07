Ефимов: Строительство транспортных проектов принесет около 15 триллионов рублей
Реализация проектов крупного транспортного строительства в Москве принесёт в перспективе в бюджет около 15 триллионов рублей, заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов в рамках ПМЭФ.
Сейчас в стадии реализации или завершения строительства находятся такие проекты, как Московский скоростной диаметр, Московский центральный диаметр, новые линии и станции столичной подземки, а также Большая кольцевая линия. При этом, вложенные в их строительство три триллиона рублей из бюджета Москвы полностью окупились.
«Частные инвесторы в том числе с помощью проектного финансирования инвестировали в развитие городской среды, реализацию проектов вокруг наших инфраструктурных объектов 14 триллионов рублей. В результате бюджетные доходы на данный момент уже составили порядка четырех триллионов рублей», – уточнил Ефимов.
По его словам, к 2035 году бюджетная система получит свыше 15 триллионов рублей, больше половины из которых будет направлено в федеральные бюджет и фонды, а остальное – в казну Москвы.
Ефимов также добавил, что строительство таких крупных объектов станет основой экономического роста.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей
- Путин: Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится со следующего года
- Путин: Дополнительные программы льготной семейной ипотеки запустят с 1 июля
- СМИ: Вратарю Матвею Сафонову запретили выезжать из России
- Путин поручил принять закон о креативных индустриях
- Путин: Россия вышла на 100% обеспечение собственной мясной продукцией
- Минобороны РФ: Безэкипажные катера ВСУ были уничтожены в Черном море
- Путин: Нужно установить ставку в 5% по налогу на прибыль для IT-компаний РФ
- Число погибших после обрушения дома в Луганске выросло до четырех
- Путин заявил о снижении безработицы в России до 2,6% в апреле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru