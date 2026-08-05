Ефимов: Строительство станции метро «Липовая Роща» завершено наполовину

Строительство станционного комплекса «Липовая Роща» на Рублёво‑Архангельской линии метро выполнено наполовину, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Продолжается строительство Рублево-Архангельской линии метро. В настоящий момент в полном объеме завершены земляные работы и устройство ограждающих конструкций котлована будущей станции метро “Липовая Роща”. Работы по строительству станционного комплекса выполнены наполовину», – указал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

По его словам, сейчас строители занимаются возведением монолитных элементов — уже залито более 46 тысяч кубометров бетона из запланированных почти 73 тысяч.

На площадке не прекращаются и другие процессы: идёт обратная засыпка — для неё потребуется свыше 250 тысяч кубометров грунта. Параллельно специалисты монтируют вентиляционное перекрытие тоннеля: этот элемент нужен для разделения пространства на зоны и организации воздухообмена — подачи свежего воздуха и отвода загрязнённого.

В служебных зонах стартовали отделочные работы: мастера возводят кирпичные перегородки и штукатурят стены. Общая площадь помещений, где проведут эти мероприятия, составит примерно 34 тысячи квадратных метров.

Как уточнили в Градостроительном комплексе столицы, станция «Липовая Роща» возводится у МКАД — на стыке Москвы и Московской области, неподалёку от Новорижского шоссе. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на будущий год. Проект предусматривает интеграцию в наземный вестибюль шестиэтажного здания для персонала, а также соединение надземного пешеходного перехода через МКАД с наземным павильоном. Для удобства маломобильных граждан на станции оборудуют лифты.

Архитектурный облик наземных сооружений станции ранее получил одобрение мэра Москвы Сергея Собянина.

Генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых участков метро выступает компания «Мосинжпроект». С 2011 года при участии холдинга в столице возвели и реконструировали 84 станции метро, более 180 километров линий и 14 электродепо.

