Ефимов: Строительство школы в столичном районе Коммунарка близится к завершению

В столичном районе Коммунарка достраивают школу на 1100 мест, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Школу на 1100 мест возводят по столичной Адресной инвестиционной программе. На объекте приступили к отделке помещений, установке наружного освещения и благоустройству прилегающей территории. Площадь объекта составит 20,6 тысячи квадратных метров. Его готовность ‒ более 88%. Достроить школу планируется в 2025 году», ‒ отметил Владимир Ефимов.

Здание учебного заведения будет состоять из трех блоков: начальной и средней школы, а также блока пространств общего пользования. В новой школе расположатся учебные кабинеты, места для занятий с психологом и логопедом, помещения для занятий музыкой и программированием, а также спортзал и бассейн.

По словам главы Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, учебное заведение, выполненное по всем столичным стандартам, будет не только удобным для учебы, но и приспособленным для ведения творческой и научной деятельности.

В Мосгосстройнадзоре добавили, что инспекторы ведомства уже 13 раз выезжали на объект с проверками, в ходе которых оценивали качество используемых материалов и выполненных работ.

Согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений в городе. Ранее градоначальник рассказал, что в ТиНАО с 2012 года построили 164 образовательных учреждения.

