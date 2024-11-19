Ефимов: Строительство школы в столичном районе Коммунарка близится к завершению
В столичном районе Коммунарка достраивают школу на 1100 мест, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Школу на 1100 мест возводят по столичной Адресной инвестиционной программе. На объекте приступили к отделке помещений, установке наружного освещения и благоустройству прилегающей территории. Площадь объекта составит 20,6 тысячи квадратных метров. Его готовность ‒ более 88%. Достроить школу планируется в 2025 году», ‒ отметил Владимир Ефимов.
Здание учебного заведения будет состоять из трех блоков: начальной и средней школы, а также блока пространств общего пользования. В новой школе расположатся учебные кабинеты, места для занятий с психологом и логопедом, помещения для занятий музыкой и программированием, а также спортзал и бассейн.
По словам главы Департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, учебное заведение, выполненное по всем столичным стандартам, будет не только удобным для учебы, но и приспособленным для ведения творческой и научной деятельности.
В Мосгосстройнадзоре добавили, что инспекторы ведомства уже 13 раз выезжали на объект с проверками, в ходе которых оценивали качество используемых материалов и выполненных работ.
Согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений в городе. Ранее градоначальник рассказал, что в ТиНАО с 2012 года построили 164 образовательных учреждения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru