Ефимов: Строительство подпорной стены путепровода начали на северо-востоке Москвы
На границе столичных районов Лосиноостровский и Ярославский приступили к строительству подпорной стены путепровода через железнодорожные пути Ярославского направления, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Сейчас на объекте начали возведение подпорной стены со стороны Малыгинского проезда. Специалисты также выполнят комплекс работ по возведению опор с противоположной стороны в районе улицы Малыгина», – уточнил он.
Со своей стороны, глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков добавил, что в рамках реализации проекта намерены реконструировать улично-дорожные сети, которые прилегают к сооружению. Также проведут комплексное благоустройство.
Строительство позволит снизить нагрузку на Ярославское шоссе, северную часть МКАД и прилегающие улицы Осташковскую и Енисейскую. Помимо прочего реализация проекта улучшит транспортную доступность районов Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский и Ярославский, уточнили в Градостроительном комплексе Москвы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о завершении ключевого этапа строительства путепровода через железнодорожные пути третьего Московского центрального диаметра.
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