Ефимов: Строительство двух школ в ВАО завершили более чем на 80%
Две новых школы на 1375 мест появятся на Салтыковской и Тюменской улицах, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Школы в районах Богородское и Косино-Ухтомский возводят в рамках Адресной инвестиционной программы. Образовательные организации общей площадью свыше 28 тысяч квадратных метров смогут посещать 1150 школьников и 225 дошкольников. Специалисты выполнили кладку внутренних стен и перегородок, устройство фасадов и наружного остекления зданий. Сейчас ведется монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, продолжаются отделочные работы и благоустройство. Готовность объектов превышает 80 процентов, завершить строительство планируют в 2025 году», – отметил вице-мэр.
Учебный корпус на Салтыковской улице площадью 16,7 тысячи «квадратов» рассчитан на 225 воспитанников и 550 учеников. Здесь, помимо специализированных и универсальных учебных кабинетов, появятся спортзал и зал для проведения мероприятий, лабораторно-исследовательские комплексы. Для дошкольников оборудуют кабинеты для развивающих занятий, физкультурный и музыкальный залы, а также групповые ячейки. Основной блок и дошкольное отделение будут связаны комфортным переходом. На территории появятся две спортивные и десять детских площадок.
Площадь школы на Тюменской улице превысит 11,5 тысячи квадратных метров, она рассчитана на 600 мест. Здесь появятся универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные залы для мероприятий, спортивный зал, лабораторно-исследовательские комплексы. Площадь специализированных кабинетов можно будет регулировать благодаря трансформируемым перегородкам, добавил глава столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
Для учащихся старших, средних и младших классов оборудуют отдельные входные группы.
В свою очередь в Мосгосстройнадзоре сообщили, что ведомство контролирует строительство образовательных учреждений. Состоялись три выездные проверки качества произведенных работ и применяемых материалов, а также их соответствия проектным решениям.
Обе школы оборудуют для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин отметил, что в прошлом году в Москве появился 81 новый объект спорта, культуры, здравоохранения и образования.
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