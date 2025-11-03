Ефимов: Строительство дороги от улицы Добролюбова до Складочной завершено на 40%

Автомобильную дорогу между улицей Добролюбова и Складочной на северо-востоке российской столицы запустят в 2026 году. Она пройдет под путями второго Московского центрального диаметра, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Проект реализуется совместно с коллегами из ОАО “РЖД”, которые выполняют работы по строительству железнодорожного путепровода линии второго Московского центрального диаметра. Силами города строят и реконструируют участок дороги от Складочной до улицы Добролюбова. Также проект предусматривает создание велодорожки длиной свыше 480 метров от Проектируемого проезда № 1051 до улицы Руставели. Сейчас строительная готовность улично-дорожной сети достигла отметки в 40%, полностью завершить работы по реализации проекта планируем в июне следующего года», – рассказал заммэра.



В рамках проекта уже полностью переустроена тепловая сеть, завершено строительство участка велосипедной дорожки в парковой локации на улице Добролюбова. Сейчас обустраиваются нижние слои асфальтобетонного покрытия автодороги.



Как отметил глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков, новая трасса обеспечит ещё одну поперечную связь между районами Бутырский и Марьина Роща. Они ограничены железнодорожными путями Рижского направления МЖД. Кроме того, нова дорога улучшит транспортное обслуживание этих районов.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, какие дороги и мосты построят в Москве за три года.

