Ефимов: Строительные работы по восьми проектам КРТ начнутся в 2025 году

Строительные работы на восьми площадках начнутся в рамках реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в 2025 году, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2025 году на восьми площадках КРТ планируется старт строительных работ. На территориях общей площадью почти 114 гектаров предусмотрено возведение 3,7 миллиона квадратных метров недвижимости. В итоге появятся новые городские кварталы с жильем, общественно-деловыми объектами и многофункциональными и производственными комплексами. Реализация этих проектов даст столице 37 тысяч новых рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Новые объекты построят на территории шести столичных административных округов в девяти районах.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что, в частности, в текущем году строители приступят к реорганизации экс-промзоны «Кунцево», площадь которой составляет 15,89 га. Здесь к 2032 году появятся более 596 тысяч «квадратов» жилья и свыше 13 тысяч квадратных метров общественно-деловых объектов.

Также будут благоустроена территория площадью свыше 1,7 га, из них порядка 1,5 га будут озеленены.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что количество проектов КРТ в 2024 году выросло в 1,6 раза.

Сегодня в Москве по поручению Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью около 4,2 тысячи га.

