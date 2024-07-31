Ефимов: Строительные работы по программе КРТ пройдут на 80 площадках в Москве

Подготовка к строительству ведется на 80 объектах в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) во всех округах Москвы, общая площадь земельных участков — 964 га. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Общая площадь участков, которые ожидает редевелопмент, составляет 964 гектара. Сейчас по ним готовятся проекты планировки территорий или уже осуществляется их освобождение от текущей застройки. Общие сроки реализации проектов КРТ, включая все подготовительные мероприятия, варьируются от четырех до 26 лет – в зависимости от площади и объемов строительства. В итоге будет создано около 228 тысяч рабочих мест», – отметил вице-мэр.



Кроме того, строительство ведется на трех объектах в районах Щукино, Войковский и Тимирязевский. Здесь будет возведено свыше 785 тысяч «квадратов» недвижимости.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, проектами предусмотрено возведение 21,4 млн «квадратов» недвижимости: 11,9 млн квадратных метров жилья (из них 3,7 млн — для переселения по программе реновации и иных городских нужд) и 9,5 млн квадратных метров промышленных и общественно-деловых объектов.



В свою очередь мэр столицы Сергей Собянин заявил, что поблизости от крупных транспортных объектов находятся свыше 80% проектов КРТ.



Всего по программе реновации по поручению Собянина в Москве реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

