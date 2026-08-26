Ефимов: Строители завершили монолитные работы в образовательном комплексе на севере Москвы

Строители завершили монолитные работы в образовательном комплексе в Хорошевском районе на севере Москвы. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект строят по адресу: 2-й Хорошевский проезд, участок 7/2. Его площадь составит 20 тысяч квадратных метров. Комплекс будет состоять из трехэтажного здания детского сада на 300 мест и пятиэтажного блока школы на 700 мест.

«В настоящее время в полном объеме выполнены монолитные конструкции подземной и надземной частей здания, включая возведение подпорных стен в грунте для организации рельефа с перепадом высоты до шести метров. Сейчас ведутся кладочные работы, устройство стен и внутренних перегородок, также началась подготовка территории к благоустройству», — отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Для детей разных возрастов в комплексе предусмотрены отдельные входы. Планировка учитывает современные подходы. Архитектура отличается лаконичными формами, ритмичным рисунком окон, контрастными цветами и фактурами. Для облицовки фасадов будут использованы декоративный кирпич, металл и стемалитные вставки.

Как уточнили в Департаменте градостроительной политики столицы, в саду будет оборудовано 12 групп. В здании школы разместят кабинеты с трансформируемыми перегородками, медиатеку, три лабораторных комплекса, два спортзала и многосветное пространство для мероприятий.

Строительство ведется на участке площадью более 2,2 гектара. Комплекс строят в составе жилого проекта «Сезар Сити». Застройщик — Sezar Group.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о предстоящем открытии нового детского сада на 150 мест в районе Западное Дегунино.

