Ефимов: Строители возводят третий этаж картинной галереи Нестеренко в Москве

В Москве строители завершают установку монолитных конструкций третьего этажа здания государственной картиной галереи Василия Нестеренко столичного департамента культуры. Об этом сообщил заммэра мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, ведутся работы и по гидроизоляции подземной части сооружения.

«Строительство четырехэтажной картинной галереи площадью более пяти тысяч квадратных метров ведется в Савеловском районе в рамках городской Адресной инвестиционной программы. Объект предназначается для размещения Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко по адресу: Бутырская улица, дом 1», - уточнил Ефимов.

Заместитель мэра добавил, что здание, строительство которого завершится в 2025 году, сможет принять до 400 человек одновременно.

По словам главы столичного департамента культуры Алексея Фурсина, в новой галереи разместят коллекции работ художника.

Внутри помещения будут разбиты на три зоны: экспозиционно-выставочную, фондохранилище и реставрационные мастерские, и место встречи и обслуживания гостей.

Глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов подчеркнул, что строителям предстоит менее чем за два года построить новый объект культуры.

Ход строительных работ на каждом этапе находится под контролем Мосгосстройнадзора. Глава службы Антон Слободчиков отметил, что уже третья по счету выездная проверка инспекторов сейчас проходит на объекте.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о начале строительства картинной галереи.

