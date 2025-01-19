Ефимов: Строители возвели новый вестибюль станции «Печатники»
Строители закончили возведение наземного вестибюля, соединяющего станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой линий метро. На возведение монолита ушло более тысячи кубометров бетона, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Городской вокзал Печатники объединяет две линии метро, станцию второго Московского центрального диаметра и наземный городской транспорт. Ранее завершили важный этап по его созданию – открыли новый объединенный вестибюль, который обеспечил вход на БКЛ со стороны улицы Гурьянова и пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию. Общая площадь объекта составила более трех тысяч квадратных метров», – отметил вице-мэр.
Кроме того, были смонтированы 38 тонн металлоконструкций, а монолитным камнем отделали 742 тысячи «квадратов» стен. Также фасад был покрыт алюминиевыми панелями, а пол вымостили тактильными гранитными плитами.
Облик и конструкция вестибюля выполнены в соответствии с вестибюлем станции Большой кольцевой линии. По форме оба сооружения напоминают книжные полки, выполненные в черно-серой гамме.
В свою очередь глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков заявил, что строители также благоустроили почти четыре гектара территорий, вымостили 11,7 тысячи «квадратов» тротуаров возле вестибюля гранитной плиткой и выполнили на улице Гурьянова капремонт проезжей части.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что новый вестибюль улучшит транспортную доступность для 31 400 жителей города и сделает перемещение по столице еще более быстрым и удобным.
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