Ефимов: Строители технопарка «707» в Крюкове завершили работы нулевого цикла

В районе Крюково подошли к концу подготовительные работы по возведению промышленно‑производственного комплекса — технопарка «707». Об этом проинформировал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2024-м город предоставил инвестору земельный участок площадью 1,1 гектара в районе Крюково по льготной ставке один рубль в год. Здесь в рамках масштабного инвестиционного проекта продолжается строительство промышленно-производственного комплекса – технопарка “707”», - отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

На сегодняшний день на площадке выполнен нулевой цикл: вырыт котлован, возведены железобетонные сваи здания, смонтирован монолит подпорных стен. Итоговая площадь комплекса составит более 17 тысяч квадратных метров.

Технопарк «707» включён не только в перечень масштабных инвестиционных проектов (МаИП), но и в городскую программу, направленную на формирование новых рабочих мест. В частности, запуск технопарка позволит открыть порядка 300 вакансий. Инфраструктура объекта продумана так, чтобы обеспечить резидентам комфортные условия для работы и развития: помимо производственных помещений, в комплексе разместятся офисы, коворкинги, столовая, спортзал и другие вспомогательные пространства.

Как уточнила министр правительства Москвы, глава столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в составе комплекса планируется обустроить 16 цехов, ориентированных на нужды строительной отрасли. В них намерены наладить выпуск столярных изделий и элементов корпусной мебели, а также строительных материалов — в том числе оконных блоков и кровельных покрытий. Кроме того, в ассортименте продукции будет представлена продукция лёгкой промышленности.

МаИП действуют в Москве свыше десяти лет и служат важным рычагом развития городской экономики. С 2022 года столица предлагает бизнесу льготные условия для возведения производственных объектов — такая мера помогает привлекать инвестиции в промышленный сектор.

