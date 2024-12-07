Ефимов: Строители реорганизуют по программе КРТ три участка в Ново-Переделкине
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы три земельных участка суммарной площадью 8,77 га в ЗАО Москвы, проект размещен на официальном сайте столичного правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Ново-Переделкине подлежат реорганизации три участка общей площадью 8,77 гектара, которые входят в один проект комплексного развития территории. Здесь предусмотрено строительство 138,5 тысячи квадратных метров недвижимости. Вложения в развитие площадок составят около 27,13 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект – 654,6 миллиона рублей. Реализация проекта даст городу свыше 1,5 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Рядом с земельными участками находятся природный заказник «Долина реки Сетунь», Чоботовский лес и станция метро «Боровское шоссе».
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на реорганизуемых участках построят 92 тысячи «квадратов» жилья и 46,5 тысячи квадратных метров общественно-деловых объектов. В частности, здесь появятся отделения банков, рестораны, кафе, магазины, офисы и спортивно-развлекательный комплекс. Также строители возведут новые дороги и благоустроят прилегающую территорию.
Сегодня в Москве по поручению мэра столицы Сергея Собянина реорганизуют 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.
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