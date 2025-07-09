Ефимов: Строители начали возведение монолитных конструкций станции «Липовая роща»

Для строительства оборотных тупиков и монолита станции «Липовая Роща» (Рублево-Архангельская линия) потребуется около 80 тысяч кубометров бетона. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Началось возведение монолитных конструкций станционного комплекса “Липовая Роща” Рублево-Архангельской линии метро. Работы начались с сооружения оборотных тупиков протяженностью 650 метров. Для их создания потребуется более 49 тысяч кубических метров высокопрочного бетона, еще около 30 тысяч необходимо для строительства самой станции. Параллельно на объекте идут работы по гидроизоляции станционного комплекса», – отметил вице-мэр.

Для возведения оборотных тупиков и котлованов необходимо изъять 477 тысяч кубических метров грунта. Сейчас строители завершили работу над котлованом станции и продолжают устройство ограждающих конструкций котлована оборотных тупиков, используя метод «стена в грунте».

Как отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман, чтобы уменьшить сроки строительства, при возведении станции используется метод анкерного крепления котлована. Всего было использовано 622 анкерных шпунтовых стенки длиной 22-30 метров. Это позволило построить ограждающие конструкции за один этап, снизило трудозатраты и сократило сроки работ. Ручной труд при монтаже исключен.

Новая станция будет находиться за МКАД, на границе Рублево-Архангельского и района Строгино. Новая линия длиной 27,6 км улучшит транспортное обслуживание около миллиона жителей северо-запада, запада и центра Москвы.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил ускорить темы возведения Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий. Градоначальник также заявил, что первый участок Рублево-Архангельской линии следует запустить в 2026 году.

С участием «Мосинжпроекта» с 2011 года построили и реконструировали 80 станций, 13 электродепо и более 170 км линий.

