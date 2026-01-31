Ефимов: Строители начали сооружение основных конструкций станции «Новорижская»
Строители начали монтаж основных конструкций будущей станции «Новорижская» Рублево-Архангельской линии (район Кунцево, ЗАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В районе Кунцево на западе столицы активно идет строительство станции “Новорижская”. Здесь выполнена разработка грунта котлована и завершается устройство ограждающей конструкции. Благодаря этому метростроители смогли приступить к сооружению основных конструкций и уложили свыше семи тысяч кубометров железобетона. Сейчас работы идут на платформенном участке и в зоне будущей камеры съездов. Общая строительная готовность станции достигает почти 20 процентов», — добавил вице-мэр.
Станцию построят между 23-м километром Новорижского шоссе и Ильинским шоссе.
По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, рядом со станцией расположен популярный у москвичей музей-заповедник «Архангельское». Открытие новой станции улучшит его транспортную доступность и сделает более комфортным для посетителей.
Рублево-Архангельская линия метро соединит Рублево-Архангельское и деловой центр «Москва-Сити». Ее длина составит более 27 километров. Здесь будут построены 12 станций с пересадками на Большую кольцевую, Арбатско-Покровскую, Филевскую и Солнцевскую линии, а также МЦК.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил ускорить строительство Бирюлевской линии метро и присвоил название «Новорижская» строящейся станции Рублево-Архангельской линии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения
- Битва «Августа» и «Пророка»: В Москве вручили премию «Золотой орел»
- Рекордную выручку Apple объяснили популярностью iPhone 17
- В Турции задержали рэпера Рейнмена и других звзд по делу о наркотиках
- Михалков объяснил, в чем сила состоявшейся премии «Золотой орел»
- Главные награды «Сандэнса-2026» получила драма «Жозефина»
- С 1 февраля в РФ увеличится размер пособий по беременности и родам
- «Хайнань за 200 тысяч»: Россиянам посоветовали «прямо сейчас» лететь на отдых в Китай
- МО: ВС РФ поразили объекты инфраструктуры ВСУ
- В ЗАГС назвали самые популярные в январе имена новорожденных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru