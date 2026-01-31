Ефимов: Строители начали сооружение основных конструкций станции «Новорижская»

Строители начали монтаж основных конструкций будущей станции «Новорижская» Рублево-Архангельской линии (район Кунцево, ЗАО). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Кунцево на западе столицы активно идет строительство станции “Новорижская”. Здесь выполнена разработка грунта котлована и завершается устройство ограждающей конструкции. Благодаря этому метростроители смогли приступить к сооружению основных конструкций и уложили свыше семи тысяч кубометров железобетона. Сейчас работы идут на платформенном участке и в зоне будущей камеры съездов. Общая строительная готовность станции достигает почти 20 процентов», — добавил вице-мэр.

Станцию построят между 23-м километром Новорижского шоссе и Ильинским шоссе.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» Максима Гамана, рядом со станцией расположен популярный у москвичей музей-заповедник «Архангельское». Открытие новой станции улучшит его транспортную доступность и сделает более комфортным для посетителей.

Рублево-Архангельская линия метро соединит Рублево-Архангельское и деловой центр «Москва-Сити». Ее длина составит более 27 километров. Здесь будут построены 12 станций с пересадками на Большую кольцевую, Арбатско-Покровскую, Филевскую и Солнцевскую линии, а также МЦК.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил ускорить строительство Бирюлевской линии метро и присвоил название «Новорижская» строящейся станции Рублево-Архангельской линии.

