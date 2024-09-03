Ефимов: Строители на 80% завершили отделку на станции «Новомосковская»

Рабочие завершают монтаж основных конструкций будущей станции метро «Новомосковская» (Троицкая линия). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Станционный комплекс, помимо пассажирской зоны, включает в себя большое количество технических помещений. Всего их на “Новомосковской” более 240. Архитектурно-отделочные работы здесь выполнены на 80%. Сейчас завершается возведение основных конструкций», — отметил вице-мэр.

Так, строители устанавливают декоративные панели на путевых стенах платформенной части. Уже установлены четыре эскалатора, связывающие платформу и вестибюль, ведутся пусконаладочные работы.

Станция находится в районе «Коммунарка» (НАО). С нее можно будет пересесть на одноименную станцию Сокольнической линии. В дизайне станции будет превалировать зеленый цвет, ее оформят в стиле биотек.

По словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, при строительстве станции «Новомосковская» Сокольнической линии уже был создан задел для будущей пересадки.

Производственный цикл строительства новой ветки метро контролирует Мосгосстройнадзор. По словам председателя ведомства Антона Слободчикова, инспекторами проведены 14 контрольно-надзорных мероприятий с начала строительства линии. Эксперты оценивали применяемые материалы и качество работ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Троицкая линия метро станет одной из самых протяженных в столичном метро.

