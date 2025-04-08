Ефимов: Столица передала инвесторам более 100 участков для возведения спортивных объектов
С 2016 года город предоставил инвесторам и застройщикам для строительства спортивной инфраструктуры более 150 гектаров земли. Площадки находятся на территории всех административных округов столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Инвесторы и застройщики активно участвуют в развитии спортивной инфраструктуры столицы. Для строительства объектов город регулярно выставляет землю на открытые аукционы и предоставляет ее в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. С 2016 года было выделено 106 участков площадью около 155 гектаров для возведения спорткомплексов», – рассказал заммэра.
Общая площадь зданий и сопутствующей инфраструктуры составит порядка 1,2 миллиона квадратных метров. Масштабные инвестпроекты (МаИП) реализуются в столице с 2016 года. Такой статус получают объекты, способствующие развитию городской инфраструктуры и созданию рабочих мест. Для возведения спортобъектов в рамках МаИП инвесторы получили 58 участков площадью 121 гектар.
Предпринимателям также передают землю для строительства ФОКов через участие в открытых аукционах, добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, с 2016 года победители торгов получили 48 участков общей площадью порядка 34 гектаров.
В районе Куркино, например, уже реализован МаИП строительства ледовой арены. Спорткомплекс «Раменки» в районе Раменки включает бассейн для оздоровительного плавания и аквааэробики, детский бассейн, универсальный игровой зал для тренировок по баскетболу, волейболу, мини-футболу и теннису, тренажерный зал, залы для занятий единоборствами, боксом, хореографией, йогой, пилатесом, ритмической и оздоровительной гимнастикой.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл исторический стадион «Локомотив» в Люблине после модернизации.
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