Ефимов: Столичным медучреждениям передали 57 объектов с 2020 года
Московским медучреждениям было передано 57 объектов недвижимости с 2020 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«За последние пять лет город передал столичной системе здравоохранения 57 зданий и технических сооружений общей площадью около 730 тысяч квадратных метров. Они находятся в 11 административных округах Москвы. Больше всего зданий получили медицинские учреждения в ТиНАО – 21 объект общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров», — отметил вице-мэр.
В частности, 14 сооружений и зданий было передано столичному многопрофильному клиническому центру «Коммунарка», общая площадь которого составляет 186,7 тысячи «квадратов» (один из самых крупных медцентров в стране). В частности, в сентябре 2024 года в его состав вошел современный шестиэтажный корпус лучевой терапии.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, семь новых сооружений и зданий было передано медучреждениям в СВАО, шесть (в частности, детская поликлиника на 320 помещений в Войковском районе) — в САО.
Пять объектов было передано на юге столицы, четыре — на востоке Москвы, по три — на западе, юго-западе, северо-западе и в центре города, два — на юго-востоке.
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