Ефимов: Столичные жители приобрели 9,3 га для ИЖС с начала года

С января по июнь 2025 года жители столицы приобрели у города 90 участков земли общей площадью 9,3 гектара под строительство частных домов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, участки приобретались посредством выкупа ранее арендованной земли.

«Арендаторы, которые используют землю для ИЖС, подсобного хозяйства или садоводства, после строительства и регистрации дома имеют право выкупить у города занимаемые гектары по льготной цене – за 40 процентов от кадастровой стоимости. Для возведения новых объектов можно подобрать участок в специальном перечне на портале mos.ru. При отсутствии других претендентов с заявителем заключается прямой договор с городом, при наличии нескольких заявок проводится аукцион. За шесть месяцев 2025 года горожане купили более 90 участков общей площадью свыше 9,3 гектара. Они расположены в девяти административных округах столицы», – рассказал заместитель мэра.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что более 40 таких участков были приобретены в Троицком административном округе Москвы, 18 в ЮВАО и 14 в районах Новомосковского административного округа.

Правом приобрести участки земли у города для индивидуального жилищного строительства в Москве обладают только физические лица. Услуги по заключению договора купли-продажи оказываются бесплатно на портале mos.ru.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что покупка земли на аукционах у города пользуется популярностью у москвичей из-за удобного формата проведения торгов и прозрачности сделок.

«За первые шесть месяцев 2025 года на аукционах по реализации земельных участков ИЖС на один лот в среднем претендовало семь участников», - уточнил Пуртов.

Торги в Москве проходят онлайн, поэтому горожане могут подавать заявки, участвовать в аукционах и заключать договоры, не выходя из дома.

