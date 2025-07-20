Ефимов: Столичные жители приобрели 9,3 га для ИЖС с начала года
С января по июнь 2025 года жители столицы приобрели у города 90 участков земли общей площадью 9,3 гектара под строительство частных домов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, участки приобретались посредством выкупа ранее арендованной земли.
«Арендаторы, которые используют землю для ИЖС, подсобного хозяйства или садоводства, после строительства и регистрации дома имеют право выкупить у города занимаемые гектары по льготной цене – за 40 процентов от кадастровой стоимости. Для возведения новых объектов можно подобрать участок в специальном перечне на портале mos.ru. При отсутствии других претендентов с заявителем заключается прямой договор с городом, при наличии нескольких заявок проводится аукцион. За шесть месяцев 2025 года горожане купили более 90 участков общей площадью свыше 9,3 гектара. Они расположены в девяти административных округах столицы», – рассказал заместитель мэра.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что более 40 таких участков были приобретены в Троицком административном округе Москвы, 18 в ЮВАО и 14 в районах Новомосковского административного округа.
Правом приобрести участки земли у города для индивидуального жилищного строительства в Москве обладают только физические лица. Услуги по заключению договора купли-продажи оказываются бесплатно на портале mos.ru.
Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов отметил, что покупка земли на аукционах у города пользуется популярностью у москвичей из-за удобного формата проведения торгов и прозрачности сделок.
«За первые шесть месяцев 2025 года на аукционах по реализации земельных участков ИЖС на один лот в среднем претендовало семь участников», - уточнил Пуртов.
Торги в Москве проходят онлайн, поэтому горожане могут подавать заявки, участвовать в аукционах и заключать договоры, не выходя из дома.
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