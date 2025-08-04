Ефимов: Столичные соцучреждения получили более 50 новых площадок в первом полугодии

Социальные учреждения Москвы получили в оперативное управление больше 50 новых площадок для работы в 10 округах столицы в январе-июне 2025 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



По его словам, город передает такие площадки различным соцучреждениям для сбалансированного развития столичных районов и обеспечения их необходимой инфраструктурой.



«Только с января по июнь 2025 года социальные учреждения столицы приняли в оперативное управление в 10 административных округах 53 объекта общей площадью почти 113,6 тысячи квадратных метров. В их числе хозяйственные постройки, здания и помещения для учреждений, работающих в сфере здравоохранения, образования, культуры и досуга. Больше всего площадок город передал образовательным организациям – 19 объектов общей площадью свыше 56 тысяч квадратных метров», – отметил Ефимов.



Министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в свою очередь, добавила, что больше всего таких площадок было передано соцучреждениям на севере Москвы (девять объектов площадью 39 тысяч квадратных метров). Кроме того, четыре площадки общей площадью более 17,6 тысячи квадратных метров было оформлено на юго-западе столицы. Помимо этого, 10 зданий площадью около 24 тысяч квадратных метров площадей закрепили за различными структурами в ТиНАО.

