Ефимов: Столичные соцучреждения получили более 50 новых площадок в первом полугодии
Социальные учреждения Москвы получили в оперативное управление больше 50 новых площадок для работы в 10 округах столицы в январе-июне 2025 года, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, город передает такие площадки различным соцучреждениям для сбалансированного развития столичных районов и обеспечения их необходимой инфраструктурой.
«Только с января по июнь 2025 года социальные учреждения столицы приняли в оперативное управление в 10 административных округах 53 объекта общей площадью почти 113,6 тысячи квадратных метров. В их числе хозяйственные постройки, здания и помещения для учреждений, работающих в сфере здравоохранения, образования, культуры и досуга. Больше всего площадок город передал образовательным организациям – 19 объектов общей площадью свыше 56 тысяч квадратных метров», – отметил Ефимов.
Министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в свою очередь, добавила, что больше всего таких площадок было передано соцучреждениям на севере Москвы (девять объектов площадью 39 тысяч квадратных метров). Кроме того, четыре площадки общей площадью более 17,6 тысячи квадратных метров было оформлено на юго-западе столицы. Помимо этого, 10 зданий площадью около 24 тысяч квадратных метров площадей закрепили за различными структурами в ТиНАО.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам дали совет от навязанной банками страховки по кредитке
- Оплата не прошла: Рестораны ждут налоговых льгот из-за падения посещаемости
- СВР: Великобритания планирует облаву на «теневой флот» с российской нефтью
- Сеть «Красное и Белое» не подтвердила уход из Вологодской области
- Минпромторг: Продажи новых автомобилей в РФ снизились на 24 процента
- «Не тем дают деньги»: Бурлаков призвал создателей «Плагиатора» учиться у Тодоровского
- «Курят всё подряд»: Лицензия на торговлю табаком уберет контрафакт из продажи
- Литва не пустила юных российских гребцов на первенство мира
- Натренировались в Москве: Как «милых» роботов-доставщиков встретят регионы
- Экс-президент «Спартака» усомнился в способности Станковича выиграть чемпионат
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru