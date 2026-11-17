Московские архитекторы примут участие в семи архитектурных конкурсах. Они будут проводиться для разработки новых решений для объектов капитального строительства и благоустройства городской среды. Как сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, городские власти придерживаются комплексного подхода к поиску новых идей для облика столичных объектов, сопутствующей инфраструктуры и городской среды. Цель каждого нового конкурса – ответить на актуальные запросы мегаполиса.

«Сейчас важно обеспечивать разнообразие архитектурных решений жилых домов по реновации, придавать выразительность промышленной застройке, школам искусств, детским садам и физкультурно-оздоровительным комплексам, интегрировать в городскую среду инженерные сооружения, преобразовывать подэстакадные пространства. Все конкурсы связаны общей идеей – архитектурная выразительность нужна не только знаковым сооружениям. Именно она формирует облик районов, в которых живут и работают москвичи», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Он также отметил, что на первом этапе участники конкурсов представят эскизные предложения новых архитектурных решений. Затем им предстоит разработать полноценные концепции. Отбирая лучшие идеи, по словам Ефимова, город получит готовые проекты фасадов и благоустройства для нескольких типов объектов с учетом современных градостроительных тенденций, требований к их конструктиву и функциональному назначению.

К участию в конкурсах приглашаются российские архитектурные бюро, которые занимаются проектированием, комплексным развитием территорий и городским планированием. Прием заявок начнется 23 ноября и завершится 7 декабря. Организатором конкурсов, по инициативе столичного Департамента градостроительной политики, выступает Институт Генплана Москвы. Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно на портале «СтроимПросто».

