Ефимов: Столичному строительству не хватает 50–70 тысяч человек
В столице нехватка рабочей силы в сфере строительства составляет 50–70 тысяч человек, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он уточнил, что речь идет о городских стройках и о коммерческих объектах. Восполнение этого количества рабочей силы помогло бы реализовывать проекты более быстро.
По словам Ефимова, сейчас трудно собрать на проекте людей в нужном количестве, однако сложно выделить, каких именно кадров не хватает больше. Он отметил, что нехватка есть как среди управленцев, так и среди представителей рабочих специальностей.
По словам Ефимова, этот фактор влияет и на рост зарплат, и на себестоимость строительства.
При этом нехватку кадров можно объяснить высоким спросом на строителей в соседних с Россией государствах.
«Если брать страны СНГ, которые поставляли наибольшее количество трудовых ресурсов, то мы видим в них тоже достаточно высокий внутренний спрос. Поэтому у нас в целом мигрантов на рынке Москвы минус 100 тыс. человек», — пояснил он.
Среди вариантов восполнения дефицита – привлечение кадров из других стран, а также использование большего количества типовых решений и уход в механизацию. В некоторых проектах также используются сложные инженерные устройства, такие как механизированные тоннелепроходческие комплексы, применяемые в строительстве метро. Однако некоторые процессы действительно тяжело выполнить без привлечения человека, подчеркнул Ефимов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru