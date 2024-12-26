Ефимов: Столичному строительству не хватает 50–70 тысяч человек

В столице нехватка рабочей силы в сфере строительства составляет 50–70 тысяч человек, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что речь идет о городских стройках и о коммерческих объектах. Восполнение этого количества рабочей силы помогло бы реализовывать проекты более быстро.

По словам Ефимова, сейчас трудно собрать на проекте людей в нужном количестве, однако сложно выделить, каких именно кадров не хватает больше. Он отметил, что нехватка есть как среди управленцев, так и среди представителей рабочих специальностей.

По словам Ефимова, этот фактор влияет и на рост зарплат, и на себестоимость строительства.

При этом нехватку кадров можно объяснить высоким спросом на строителей в соседних с Россией государствах.

«Если брать страны СНГ, которые поставляли наибольшее количество трудовых ресурсов, то мы видим в них тоже достаточно высокий внутренний спрос. Поэтому у нас в целом мигрантов на рынке Москвы минус 100 тыс. человек», — пояснил он.

Среди вариантов восполнения дефицита – привлечение кадров из других стран, а также использование большего количества типовых решений и уход в механизацию. В некоторых проектах также используются сложные инженерные устройства, такие как механизированные тоннелепроходческие комплексы, применяемые в строительстве метро. Однако некоторые процессы действительно тяжело выполнить без привлечения человека, подчеркнул Ефимов.

