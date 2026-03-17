Ефимов: Стартовало строительство вычислительного комплекса в Коптево

В столичном районе Коптево приступили к возведению нового вычислительного комплекса общей площадью более 8,5 тысячи кв м. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Коптево началось строительство вычислительного комплекса совокупной площадью более 8,5 тысячи кв м. Он будет состоять из двух корпусов в три и шесть этажей. Все здания появятся на участке площадью около 2,5 га», — сообщил вице-мэр.

По его словам, проект предусматривает расширение вычислительных мощностей для хранения данных в электронном виде и обеспечения разработки программного обеспечения. Завершение строительства принесет городу 240 новых рабочих мест, добавил Ефимов.

Новое здание появится по адресу: улица Клары Цеткин, вл. 26А. Работы ведет застройщик АО «1С Акционерное общество», а архитектурной планировкой занимается ООО «Архитектурное Бюро Асадова». Комплекс позволит создать условия для появления новых IT-продуктов, которые упростят и автоматизируют бизнес-процессы, бухгалтерский и налоговый учет, а также управление товарами, отчетами, клиентами и онлайн-кассами.

В столичном Департаменте градостроительной политики уточнили, что главное здание будет прямоугольной формы и состоять из двух секций по три этажа каждая, а также обладать парковкой на 71 машино-место для работников и посетителей. Прилегающая территория также будет благоустроена скамейками и уличным освещением и озеленена деревьями и кустарниками, указал он. Контроль над строительством будет осуществлять Мосгосстройнадзор.

Каждый из корпусов будет воздвигнут на монолитном фундаменте и обрамлен колоннами. Наружные и внутренние ненесущие стены будут созданы из кирпича и газосиликатных блоков. Кровля будет плоской, утепленной и покрытой рулонной гидроизоляцией.

