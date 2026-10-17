Ефимов: Стартовало расселение из трех ветхих домов по реновации в Тушино

В столичном районе Северное Тушино началось расселение еще трех ветхих пятиэтажек. Около 840 москвичей получили предложения равнозначных квартир в новой многоэтажке по адресу: бульвар Яна Райниса, дом 2А. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, предложения получили жильцы дома 7, корпуса 1, а также домов 9 и 11 на улице Фомичевой. Новостройка на бульваре Яна Райниса стала вторым с начала года жилым комплексом, переданным участникам программы реновации в данном районе.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

«Всего по программе реновации в районе построено уже восемь жилых комплексов. С начала ее реализации правообладателями комфортной недвижимости в новых домах в Северном Тушине стали более шести тысяч москвичей. В современные квартиры переехали все жители 10 старых пятиэтажек, еще из 11, включая дома на улице Фомичевой, сейчас идет переселение», — рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Новый жилой комплекс расположен рядом с детской и взрослой поликлиниками, детским садом, также в непосредственной близости находятся школа, магазины, предприятия сферы услуг и спортивные секции. Ближайшая станция метро — «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии.

Как отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, переселение в эту новостройку организовано поэтапно. Часть будущих жильцов приступила к осмотру квартир с 12 октября, остальные присоединятся к процессу 22 октября.

На период переселения на первом этаже новостройки действует Центр информирования, где жителям помогают оформить документы. После завершения работы центра помещение будет передано под коммерческие нужды.

Всего в рамках программы реновации в Северном Тушине планируется расселение 60 старых домов. Программа охватит почти 19 тысяч жителей района.

Программа реновации действует в Москве с 2017 года, она охватывает около миллиона горожан и предусматривает расселение более пяти тысяч ветхих домов.

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ФОТО: Владимир Ефимов, глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

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