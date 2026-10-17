Ефимов: Стартовало расселение из трех ветхих домов по реновации в Тушино

«Всего по программе реновации в районе построено уже восемь жилых комплексов. С начала ее реализации правообладателями комфортной недвижимости в новых домах в Северном Тушине стали более шести тысяч москвичей. В современные квартиры переехали все жители 10 старых пятиэтажек, еще из 11, включая дома на улице Фомичевой, сейчас идет переселение», — рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.



Новый жилой комплекс расположен рядом с детской и взрослой поликлиниками, детским садом, также в непосредственной близости находятся школа, магазины, предприятия сферы услуг и спортивные секции. Ближайшая станция метро — «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии.



Как отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, переселение в эту новостройку организовано поэтапно. Часть будущих жильцов приступила к осмотру квартир с 12 октября, остальные присоединятся к процессу 22 октября.



На период переселения на первом этаже новостройки действует Центр информирования, где жителям помогают оформить документы. После завершения работы центра помещение будет передано под коммерческие нужды.



Всего в рамках программы реновации в Северном Тушине планируется расселение 60 старых домов. Программа охватит почти 19 тысяч жителей района.



Программа реновации действует в Москве с 2017 года, она охватывает около миллиона горожан и предусматривает расселение более пяти тысяч ветхих домов.

