Ефимов: Стартовал осмотр квартир в доме по программе реновации на юго-востоке Москвы

Жильцы двух ветхих домов из московского района Кузьминки начали осмотр квартир в новостройке на улице Маршала Чуйкова, построенной по программе реновации. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Дом 9А на улице Маршала Чуйкова стал одним из двух жилых комплексов в районе Кузьминки, которые город передал участникам программы реновации этим летом. Квартиры в нем были предложены жителям двух пятиэтажек, расположенных поблизости от заселяемой новостройки, – дома 13, корпуса 1, и дома 22, корпуса 2, на этой же улице», — рассказал Ефимов, которого цитирует пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Оформив документы, в новый дом переселятся 520 человек. Им предоставят равнозначные квартиры с готовым ремонтом и более современными и комфортными планировками.

Как отметили в Департаменте городского имущества, в конце июля новое жилье осмотрели 220 человек, в августе к осмотру приступили еще 300 участников программы. Более 300 горожан дали согласие на переселение. Для будущих жильцов действует программа по предоставлению помощи в переезде, подать заявку на которую можно на городском портале или в Центре информирования по переселению.

Новостройка площадью 32 тыс. кв. м. состоит из пяти секций переменной этажности и включает 319 квартир. В здании предусмотрены помещения для колясок и велосипедов, на первом этаже расположатся объекты социально-бытовой инфраструктуры.

Новый дом находится в шаговой доступности от расселяемых домов. Рядом есть объекты социальной инфраструктуры: образовательные и медицинские учреждения, магазины, сервисы, центр госуслуг «Мои документы». В пешей доступности от здания расположены остановка общественного транспорта и станции метро «Волжская» и «Кузьминки». Кроме того, поблизости имеется парк «Кузьминки-Люблино».

Программа реновации действует с 2017 года и предусматривает расселение более 5 тысяч ветхих многоквартирных домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Он также рассказал, что в Тимирязевском районе построили и передали под заселение пять жилых комплексов по программе реновации.

