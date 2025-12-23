Ефимов: Станция метро «Кожуховская» получит еще один вестибюль

В столице был утвержден проект планировки территории (ППТ) для возведения второго вестибюля станции метро «Кожуховская» Люблинско-Дмитровской линии. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новый вестибюль станции “Кожуховская” разгрузит действующий выход и улучшит транспортную доступность для жителей районов Печатники и Южнопортовый. Он будет построен вдоль Южнопортовой улицы у пересечения с 6-й Кожуховской, с выходами на обе стороны улицы – к жилым и общественным зданиям, а также к остановкам наземного транспорта», — сообщил вице-мэр.

По его словам, почти 86 тысяч жителей окрестных районов смогут быстрее оказываться в метро, а еще 78 тысяч человек, которые работают неподалеку получат более комфортные транспортные условия.

Строители возведут четыре выхода со станции и оснастят их эскалаторами. Это позволит пассажирам выходить на обе стороны Южнопортовой улицы.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский также отметил, что помимо вестибюля будет построен внеуличный пешеходный переход, который выведет жителей Южнопортовой улицы прямо к действующему вестибюлю станции метрополитена.

Ранее глава Москвы Сергей Собянин анонсировал новые планы строительства метро в столице.

