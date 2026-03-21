Ефимов: Станцию метро «Луганская» оборудуют оборотными тупиками
В Москве перед станцией метро «Луганская» Бирюлевской линии создадут оборотные тупики протяженностью свыше 300 метров. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«При строительстве станции "Луганская" такие участки будут созданы открытым способом. Площадь котлована превысит 7,7 тысячи квадратных метров, протяженность оборотных тупиков — 330 метров», - добавил политик.
Котлован станции создается с применением метода «стена в грунте» и устройством ярусов крепления стенок подкосами и расстрелами из металлических труб. Оборотные тупики в метро — это скрытый специальный участок, который предназначен для оборота составов и их ночного отстоя. Кроме того, там также возможно техобслуживание поездов.
Гендиректор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман сообщил, что толщина монолитной железобетонной стены достигнет одного метра, а длина — свыше 705 метров. Отмечается, что установка распорной системы будет сделана параллельно с разработкой грунта, что поможет снизить сроки строительства.
Общий объем изъятого грунта составит примерно 221 тысячу кубических метров, добавил специалист. Известно, что после окончания строительства станции «Луганская» планируется комплексное благоустройство прилегающей территории.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин приказал увеличить темпы строительства Бирюлевской линии метро и сообщил о завершении проходки ее первого тоннеля.
- Катя Гордон потребовала наказать допрашивавшего Лерчек следователя
- СМИ: Бензовоз взорвался на трассе Ростов-Таганрог
- Учебники по языкам республик появятся в России
- СМИ: В Подмосковье вернут закрывшиеся 15 лет назад вытрезвители
- МО: За сутки ВС РФ поразили объекты транспортной и энергоинфраструктуры ВСУ
- МО: За сутки ПВО сбили почти 670 дронов ВСУ
- Губернатор: В Новосибирской области около 190 семей лишились скота
- Актер Бероев выступил против категоричных правил дресс-кода в театрах
- В Мордовии ФСБ задержала оформившего тысячу сим-карт для ГУР Украины мужчину
- СМИ: На Украине появилась новая схема насильственной мобилизации