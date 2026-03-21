Ефимов: Станцию метро «Луганская» оборудуют оборотными тупиками

В Москве перед станцией метро «Луганская» Бирюлевской линии создадут оборотные тупики протяженностью свыше 300 метров. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«При строительстве станции "Луганская" такие участки будут созданы открытым способом. Площадь котлована превысит 7,7 тысячи квадратных метров, протяженность оборотных тупиков — 330 метров», - добавил политик.

Котлован станции создается с применением метода «стена в грунте» и устройством ярусов крепления стенок подкосами и расстрелами из металлических труб. Оборотные тупики в метро — это скрытый специальный участок, который предназначен для оборота составов и их ночного отстоя. Кроме того, там также возможно техобслуживание поездов.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман сообщил, что толщина монолитной железобетонной стены достигнет одного метра, а длина — свыше 705 метров. Отмечается, что установка распорной системы будет сделана параллельно с разработкой грунта, что поможет снизить сроки строительства.

Общий объем изъятого грунта составит примерно 221 тысячу кубических метров, добавил специалист. Известно, что после окончания строительства станции «Луганская» планируется комплексное благоустройство прилегающей территории.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин приказал увеличить темпы строительства Бирюлевской линии метро и сообщил о завершении проходки ее первого тоннеля.