Ефимов: Срок оказания еще одной услуги на портале «СтроимПросто» сократится

Цифровизация процессов в градостроительной сфере Москвы позволит заметно ускорить работу со строительной документацией. Благодаря новым онлайн‑инструментам срок приёма исполнительной документации для Сводного плана наземных и подземных коммуникаций и сооружений сократится почти на 30% — до пяти рабочих дней. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



Сводный план — важнейший документ, фиксирующий точное расположение городских инженерных сетей (кабелей, труб, коллекторов) на конкретной территории. Без него невозможно приступать к земляным работам или разрабатывать проекты новых объектов.



«Продолжаем сокращать сроки оказания услуг в сфере градостроительства и повышать качество их сервиса. С января 2027 года в Москве на портале “СтроимПросто” будет запущена онлайн-проверка исполнительной документации для формирования Сводного плана наземных и подземных коммуникаций и подземных сооружений. Благодаря этому срок приемки документации сократится до пяти рабочих дней, это почти на 30 процентов быстрее, чем сейчас. После проверки необходимо будет подать онлайн-заявку через mos.ru для размещения документов на Сводном плане. Для этого достаточно будет ввести код, полученный после проверки чертежей и схем на портале “СтроимПросто”», – сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.



Сейчас эту работу специалисты выполняют вручную, поэтому процесс занимает больше времени. Оптимизация особенно актуальна для застройщиков, владельцев недвижимости и компаний малого и среднего бизнеса, реализующих проекты в Москве. В Департаменте градостроительной политики подчёркивают: хотя сокращение срока на два дня выглядит как небольшое изменение, в масштабах годовой программы девелоперов и сетевых организаций это экономит сотни часов рабочего времени и даёт возможность быстрее переходить к следующим этапам строительства.



Портал «СтроимПросто», являющийся частью Информационно‑аналитической системы управления градостроительной деятельностью, развивается совместными усилиями Департамента градостроительной политики Москвы и столичного Департамента информационных технологий. Внедрение цифровых решений для участников строительной отрасли ведётся в рамках национального проекта «Экономика данных».

