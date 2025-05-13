Ефимов: Спорткомплекс с регбийной ареной появится в Хорошево-Мневниках
Многофункциональный комплекс с ареной для регби построят в Мневниковской пойме, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Несколько новых спортивных объектов построят в районе Хорошево-Мневники в составе современного кластера. Под возведение центра подготовки футбольных сборных команд, ледовых арен, теннисного центра и других объектов город предоставляет инвесторам участки для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
«В составе спортивного кластера на территории Мневниковской поймы построят регбийный стадион с сопутствующей инфраструктурой в рамках реализации масштабного инвестпроекта. Для этого город предоставит 4,34 гектара земли. Также на участке будущий инвестор сможет возвести общественно-деловой комплекс», – отметил Ефимов.
По его словам, общая площадь объектов составит 140 тысяч квадратных метров.
Как отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, земельный участок выделяется инвестору сроком на пять лет. За это время планируется возвести арену для регби с полем размером 122 на 80 метров и трибунами на три тысячи мест.
Ранее о строительстве в Мневниковской пойме различных соцобъектов, а также о создании спортивного и делового кластеров рассказывал мэр Москвы Сергей Собянин.
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