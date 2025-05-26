Ефимов: Спорткомплекс построят в Ново-переделкино по программе КРТ

Новый спортивно-развлекательный комплекс построят на западе столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, для этих целей уже выделены три участка земли общей площадью 8,77 гектара в районе Ново-Переделкино.

«В течение пяти лет назначенный городом оператор проведет редевелопмент трех участков общей площадью 8,77 гектара в районе Ново-Переделкино Западного административного округа. По программе КРТ там возведут новый квартал со сбалансированной застройкой. Среди объектов, которые построят, к примеру, будет спортивно-развлекательный комплекс. Горожане смогут проводить там досуг и заниматься физкультурой и спортом», – рассказал заместитель мэра.

Ефимов подчеркнул, что вложения в развитие площадок оцениваются примерно в 27,13 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 654,6 миллиона рублей.

Он также добавил, что в результате реализации проекта будет создано более 1,5 тысячи рабочих мест.

Участки расположены на пересечении Боровского шоссе и Приречной улицы вблизи станции метро «Боровское шоссе».

Как уточнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, на этих территориях построят также современные жилые дома, проведут к ним дороги, благоустроят территорию, а также разместят на первых этажах зданий офисы компаний, банков, а также магазины, кафе, аптеки и так далее.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принято решение о комплексном развитии территории на западе Москвы.

