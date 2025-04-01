Ефимов: Спорткомплекс и медцентр построят в составе делового центра в ЮЗАО Москвы

Девелопер построит 23-этажный многофункциональный комплекс площадью 44,7 тысячи квадратных метров в рамках редевелопмента бывшей промзоны «Воронцово», рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На улице Академика Семенихина около станций метро “Калужская” и “Воронцовская” появится многофункциональный комплекс с общественными и офисными пространствами. Общественные пространства с коммерческой инфраструктурой общей площадью 19 тысяч квадратных метров займут первые пять этажей, выше расположатся офисные помещения. Завершить строительство планируется в 2026 году. Реализация этого масштабного инвестиционного проекта позволит создать около 1,5 тысячи рабочих мест для жителей близлежащих районов», – рассказал заммэра.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель глава городского имущества Максим Гаман рассказал, что город выделил под строительство многофункционального комплекса земельный участок в Обручевском районе площадью около 0,6 гектара.

По словам министра правительства Москвы, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в новом здании расположатся 123 офисных помещения площадью от 42 до 1400 квадратных метров. Офисы разместятся с шестого по 23 этаж. На первых пяти этажах будут находиться спортивный комплекс, торговая галерея, супермаркет, коворкинг, кафе, фудхолл и медицинский центр.

Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на строительство объекта. Девелопером проекта выступает компания Level Group. Директор по коммерческой недвижимости девелопера Александра Захарова отметила, что 15% офисных помещений будут предлагаться с отделкой под ключ.

Прилегающую к многофункциональному комплексу территорию благоустроят и озеленят. Будет разбита березовая аллея, а также высажены палисадники с уютными зонами отдыха и скамейками.

