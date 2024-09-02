Ефимов: Спорткомплекс и гостиницу построят на участках бывшей промзоны Карачарово
В рамках реализации проекта комплексного развития территорий (КРТ) инвестор реорганизует участок бывшей промзоны Карачарово площадью 4,49 гектара в Нижегородском районе столицы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Столица подписала с инвестором договор о комплексном развитии двух участков бывшей промзоны Карачарово общей площадью 4,49 гектара. За пять лет девелопер возведет общественно-деловой квартал. Инвестиции в реорганизацию площадок составят около 9,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 472 миллиона рублей. По итогам реализации проекта город получит около 900 рабочих мест», – отметил Ефимов.
По словам министра правительства Москвы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, на месте бывшей промзоны будут возведены физкультурно-оздоровительный и спортивно-развлекательный комплексы с футбольным полем площадью порядка 10 тысяч квадратных метров. Реорганизацию участка возьмет на себя компания «А ПЛЕЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ», входящая в Level Group. Так, по окончании реорганизации на участке будут построены отделения банков, гостиница, офисы и торговый центр. Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, будут проложены новые дороги.
Директор по девелопменту, партнер Level Group Александр Меркулов добавил, что реализация запланированного проекта обеспечит городу появление новых точек притяжения.
На сегодняшний день в Москве реализуется 236 проектов КРТ площадью 3,1 тысячи гектаров.
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