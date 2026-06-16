Ефимов: Спортивный комплекс появится в Северном Тушине

Для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) на северо-западе Москвы были внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Северное Тушино на территории площадью около одного гектара по адресу: улица Вилиса Лациса, земельный участок 6/2, появится современное здание физкультурно-оздоровительного комплекса. Его площадь превысит пять тысяч квадратных метров. Объект дополнит инфраструктуру района и сделает спорт более доступным», – рассказал Ефимов.

В ФОК будут все условия для регулярных занятий спортом и ведения здорового образа жизни в шаговой доступности от дома, сообщила пресс-служба Градостроительного комплекса.

Новый спорткомплекс станет органичной частью городской среды: его планируют построить рядом с обширными зелёными зонами, такими как Алешкинский и Тушинский парки, а также в шаговой доступности от метро «Планерная» — всего в двух километрах. Это позволит горожанам совмещать спортивные занятия с отдыхом на природе. Благодаря удобной транспортной доступности посещение комплекса станет простым и быстрым, что сделает регулярные тренировки доступными для всех, кто заботится о своём здоровье, отметили в Департаменте градостроительной политики.

Строительство комплекса запланировано на месте старого заброшенного здания.

Правила землепользования и застройки устанавливают нормативы, определяющие, как можно использовать земельные участки и какие объекты на них разрешается возводить. Эти нормы регулируют виды допустимой деятельности в тех или иных зонах, а также требования к проектированию и строительству.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал, что спортивный комплекс «Ресурс» появится на улице 9 Мая в районе Восточный. Реализация подобных социальных объектов в столице соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

