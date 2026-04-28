Ефимов: Спортивно-оздоровительный комплекс появится на Уржумской улице в Москве

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят на Уржумской улице (район Свиблово, СВАО), выдан соответствующий градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Об этом заявил руководитель столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новый современный спортивный объект площадью около 13 тысяч квадратных метров появится в районе Свиблово по адресу: Уржумская улица, земельный участок 1А. Около девяти тысяч квадратных метров будущего здания займет спортивная часть. Такой формат позволит разместить на одной территории места для индивидуальных и групповых занятий, универсальные игровые залы, административные помещения. Проект будет реализован на земельном участке площадью 0,96 гектара за счет частных инвестиций», – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Новый ФОК повысит для жителей района доступность спортивных и досуговых услуг, поможет горожанам поддерживать активный образ жизни и формировать полезные привычки.

По словам представителей Департамента градостроительной политики, поблизости расположены станция метро «Свиблово» и остановка наземного транспорта. Хорошая транспортная доступность позволяет создать комфортные условия для постоянных занятий спортом.

В ГПЗУ указаны сведения о том, что можно построить на участке, а также приведены максимальные параметры строений, добавили в Градостроительном комплексе.

Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

