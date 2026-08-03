Ефимов: Создание дорожной инфраструктуры — одно из главных направлений для Москвы

Во время V Международного транспортного саммита были подведены итоги масштабной транспортной реформы в Москве, а также обозначены текущие этапы развития инфраструктуры. С этими данными выступил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За последние 15 лет мы построили и реконструировали более 260 километров линий метро и 127 станций, обновили депо. Сейчас в активной стадии строительства находятся 25 станций. Каждый месяц мы открываем новые строительные площадки», — сообщил он.

По его словам, создание дорожной инфраструктуры, так же как и метростроение, — одно из приоритетных направлений. Так, около трети ныне существующих дорог, а это более 1600 км, построены за последние 15 лет. 75% из них — это магистральные дороги и искусственные сооружения.

Кроме того, Ефимов отметил, что количество тоннелей, мостов, многоуровневых развязок и путепроводов за последние 15 лет увеличилось более чем на 70%.